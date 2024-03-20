المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال  ‫يسمح بإدخال المساعدات ثم يستهدف الساعين إليها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 11:20

المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال  ‫يسمح بإدخال المساعدات ثم يستهدف الساعين إليها

منذ 59 mins 20 March، 2024
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