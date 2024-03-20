هنية: العدو يحاول نشر الفوضى في غزة ويسعى لتخريب مفاوضات الدوحة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 00:48

هنية: العدو يحاول نشر الفوضى في غزة ويسعى لتخريب مفاوضات الدوحة

منذ 12 mins 20 March، 2024
اسماعيل هنية
فلسطين

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في مجمع الشفاء الطبي يؤكد أن هذا العدو يحارب عودة الحياة إلى قطاع غزة.

وقال هنية في بيان له إن “استهداف العدو لضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الحكومية الإدارية في القطاع، يوضح محاولته نشر الفوضى وإدامة سفك الدماء لأبناء الشعب في غزة، كما يعكس ذلك أيضا مسعى قادة الاحتلال لتخريب المفاوضات التي تجري في الدوحة”.

واكد هنية أن “كل ذلك لن ينجح في تحقيق هذا المخطط الإجرامي وستبقى الحركة متمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه الواضحة في وقف العدوان والانسحاب وعودة النازحين”.

المصدر: قناة المنار

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