اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في مجمع الشفاء الطبي يؤكد أن هذا العدو يحارب عودة الحياة إلى قطاع غزة.

وقال هنية في بيان له إن “استهداف العدو لضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الحكومية الإدارية في القطاع، يوضح محاولته نشر الفوضى وإدامة سفك الدماء لأبناء الشعب في غزة، كما يعكس ذلك أيضا مسعى قادة الاحتلال لتخريب المفاوضات التي تجري في الدوحة”.

واكد هنية أن “كل ذلك لن ينجح في تحقيق هذا المخطط الإجرامي وستبقى الحركة متمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه الواضحة في وقف العدوان والانسحاب وعودة النازحين”.

المصدر: قناة المنار