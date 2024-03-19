العدوان الصهيوني سرق الطفولة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 23:18

العدوان الصهيوني سرق الطفولة في غزة

منذ 44 mins 19 March، 2024
اطفال غزة
تقارير مصورة - فلسطين

طفولة غزة وبراءتها سرقها العدوان الصهيوني.

المصدر: قناة المنار

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