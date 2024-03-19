القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أميركية في البحر الأحمر وتضرب أهدافا اسرائيلية في أم الرشراش – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 19 2024 - 15:40

القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أميركية في البحر الأحمر وتضرب أهدافا اسرائيلية في أم الرشراش

منذ 38 mins 19 March، 2024
العميد سريع
اليمن - عربي وإقليمي

اعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أنه”انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ ( Mado ) الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ”.

اضاف البيان”كذلك أطلقتِ القواتُ الصاروخيةُ عدداً من الصواريخِ المجنحةِ على أهدافٍ إسرائيليةٍ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وقدْ أصابتْ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله”.

وختم”إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وبعونِ اللهِ تعالى مستمرةٌ في تأديةِ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وإنَّ عملياتِها العسكريةَ لن تتوقفَ حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

المصدر: القوات المسلحة اليمنية

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة