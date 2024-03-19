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March 19 2024 - 14:08

الكرش تعزز العمليات الالتهابية في الجسم

منذ 1 ساعة 19 March، 2024
Kirsh11
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

حذر البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه من خطورة دهون ‫البطن على الصحة، إذ إنها تعزز العمليات الالتهابية في الجسم من ناحية ‫وترفع خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية من ناحية ‫أخرى.
‫وأوضح الأستاذ بالجامعة الرياضية الألمانية في كولونيا أن هذه المخاطر ‫الصحية الجسيمة ترتفع بدءا من محيط خصر يبلغ 102 سم للرجال و88 سم ‫للنساء. ويمكن قياس محيط الخصر بواسطة شريط قياس، والذي يتم وضعه في ‫المنطقة الواقعة بين الضلوع وعظام الحوض.
‫وشدد البروفيسور الألماني على ضرورة اتخاذ تدابير لمواجهة دهون البطن ‫عند الاقتراب من هذه القيم، إذ ينبغي اتباع نظام غذائي صحي يقوم على ‫الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة مع الإقلال من الدهون ‫والسكريات ومنتجات الدقيق الأبيض،
والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة ‫والوجبات السريعة.
‫ومن الضروري أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة، مع مراعاة الجمع بين ‫تمارين تقوية العضلات مثل رفع الأثقال ورياضات قوة التحمل مثل المشي والركض وركوب ‫الدراجات الهوائية والسباحة.

المصدر: الوكالة الالمانية

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