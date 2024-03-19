مراسل المنار: اغارة الطيران المعادي على بلدة العديسة إستهدفت منزلا خاليا قرب العين من دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 11:06
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الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 من طواقمنا استشهدوا وهم على رأس عملهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة
مراسل المنار: اغارة الطيران المعادي على بلدة العديسة إستهدفت منزلا خاليا قرب العين من دون وقوع إصابات
منذ 23 mins
19 March، 2024
عاجل
بلدة العديسة
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