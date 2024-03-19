مراسل المنار: اغارة الطيران المعادي على بلدة العديسة إستهدفت منزلا خاليا قرب العين من دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 11:06

مراسل المنار: اغارة الطيران المعادي على بلدة العديسة إستهدفت منزلا خاليا قرب العين من دون وقوع إصابات

منذ 23 mins 19 March، 2024
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