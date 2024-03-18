بوريل: نشهد مجاعة في غزة تؤثر على آلاف الأشخاص ولا يمكننا  ‫الوقوف متفرجين بينما يجوع الفلسطينيون – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 18 2024 - 11:18

بوريل: نشهد مجاعة في غزة تؤثر على آلاف الأشخاص ولا يمكننا  ‫الوقوف متفرجين بينما يجوع الفلسطينيون

منذ 14 mins 18 March، 2024
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