زوارق الاحتلال الحربية تطلق قذائف في محيط مؤسسة المسحال جنوبي غربي مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 05:08

زوارق الاحتلال الحربية تطلق قذائف في محيط مؤسسة المسحال جنوبي غربي مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

منذ 45 mins 18 March، 2024
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