منظمة أوكسفام: نظام التفتيش الإسرائيلي للمساعدات مختل ما يؤدي إلى تكدسها عند المعابر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 18 2024 - 03:14

منظمة أوكسفام: نظام التفتيش الإسرائيلي للمساعدات مختل ما يؤدي إلى تكدسها عند المعابر

منذ 23 mins 18 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة