المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بواسطة الطيران المسيّر قاعدة جوية لطيران الاحتلال الصهيوني المسير في الجولان المحتل ونؤكد استمرار ومضاعفة عملياتنا خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 01:12

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بواسطة الطيران المسيّر قاعدة جوية لطيران الاحتلال الصهيوني المسير في الجولان المحتل ونؤكد استمرار ومضاعفة عملياتنا خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء

منذ 17 mins 18 March، 2024
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