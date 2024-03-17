بثت كتائب الشهيد عزالدين القسام مقطعا مرئيا حول معاناة الجنود ااصهاينة الاسرى في قطاع غزة جراء العدوان الهمجي، الذي تشنه قوات الاحتلال منذ 6 أشهر. وعنونت القسام مقطع الفيديو بـ”إسرائيل النازية تذيق جنودها الأسرى من الكأس نفسه الذي تذيقه لشعبنا”، إلى جانب العنوان ذاته باللغتين العبرية والإنجليزية.

وأظهرت المشاهد -التي جاءت على هيئة رسم كاريكاتيري متحرك- جانبا من عمليات القصف للمقاتلات الحربية والدبابات الصهيونية للمباني والأحياء والمربعات السكنية في القطاع، إضافة إلى استهداف سيارات الإسعاف والفرق الطبية.

كما تضمنت المشاهد اصطفاف آلاف الفلسطينيين في طوابير طويلة للحصول على وجبة واحدة يوميا، في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد الغزيين، وسط بكاء الأطفال وألم النساء.

وتطرقت المشاهد أيضا إلى عمليات الاستهداف لمنتظري المساعدات عبر مدفعية الاحتلال وطائرات “كواد كابتر” المسيرة، والتي تكررت عند دواري الكويت والنابلسي بمدينة غزة، مما أسفر عن سقوط مئات الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح.

وختم مقطع القسام بإظهار أسيرين صهيونيين في غزة بحالة هزال وإعياء شديدين، ولا يوجد أمامهما سوى طبق وزجاجة مياه فارغين.

وأمس السبت خرجت مظاهرات عدة في حيفا وتل أبيب والقدس المحتلة تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى، كما تجمّع متظاهرون أمام وزارة الحرب الصهيونية، وطالبوا بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتوجه لانتخابات مبكرة.

المصدر: الاعلام العسكري