وحدة المدفعية في كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تدك تحشدات العدو في المناطق الشرقية بالمحافظة الوسطى بقذائف الهاون من عيار ١٠٠ رداً على جرائمه بحق شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 15:34

وحدة المدفعية في كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تدك تحشدات العدو في المناطق الشرقية بالمحافظة الوسطى بقذائف الهاون من عيار ١٠٠ رداً على جرائمه بحق شعبنا

منذ 2 ساعة 17 March، 2024
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