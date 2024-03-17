وحدة المدفعية في كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تدك تحشدات العدو في المناطق الشرقية بالمحافظة الوسطى بقذائف الهاون من عيار ١٠٠ رداً على جرائمه بحق شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 15:34
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وحدة المدفعية في كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تدك تحشدات العدو في المناطق الشرقية بالمحافظة الوسطى بقذائف الهاون من عيار ١٠٠ رداً على جرائمه بحق شعبنا
منذ 2 ساعة
17 March، 2024
عاجل
غزة
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