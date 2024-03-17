‫سرايا القدس: أسقطنا مسيرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” خلال  ‫تنفيذها مهام استخبارية شرق مدينة غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 12:32

‫سرايا القدس: أسقطنا مسيرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” خلال  ‫تنفيذها مهام استخبارية شرق مدينة غزة 

منذ 53 mins 17 March، 2024
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