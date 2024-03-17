وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 92 شهيداً و130 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 12:30

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 92 شهيداً و130 جريحاً

منذ 2 ساعة 17 March، 2024
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