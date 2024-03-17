‏ ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (2:20) من فجر يوم ‏الأحد تجمعاً لجنود العدو ‏مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة وأصابت أهدافها بدقة‏ ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 05:16

‏ ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (2:20) من فجر يوم ‏الأحد تجمعاً لجنود العدو ‏مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة وأصابت أهدافها بدقة‏ ‏

منذ 15 mins 17 March، 2024
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