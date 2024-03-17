ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل وسط دير البلح وسط قطاع غزة إلى 12 شهيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 03:40
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ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل وسط دير البلح وسط قطاع غزة إلى 12 شهيدا
منذ 39 mins
17 March، 2024
عاجل
دير البلح
غزة
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