هذا ما خلص اليه المؤرّخ الاسرائيلي والاستاذ الجامعي في قسم التاريخ في الجامعة العبرية في القدس يوفال نوح هراري ، خلاصة نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت ، وهي جاءت بعد سؤال طرحه هراري : من يربح الحرب بين إسرائيل وحماس؟

وفي معرض الاجابة عليه ، أوضح الكاتب الاسرائيلي : في الحرب، الفائز ليس بالضرورة هو الشخص الذي يقتل المزيد من الناس، أو يأخذ المزيد من السجناء، أو يدمِر المزيد من المنازل، أو يحتلُ المزيد من الأراضي.. الفائز هو الجانب الذي يحقق أهدافه السياسية.

ورأى هراري أنّ كل يوم إضافي يُقتل فيه الفلسطينيون أو يتضورون جوعا في غزة ، تأخذ حماس خطوة أخرى إلى الأمام نحو النصر ،و لفت إلى أن الحرب على غزة .. ستؤدي إلى عدم ابرام الأجيال القادمة أي اتفاق سلام أو تطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.. فتصوير وتوثيق الفظائع في غزة، ألحق أكبر ضرر ممكن بإسرائيل ….

المصدر: قناة المنار