قال نائب رئيس المجلس الوطني للزعفران غلام رضا ميري: إن إيران، باعتبارها أكبر منتج لمنتجات الزعفران الاستراتيجية، توفر 90% من الزعفران في العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان غلام رضا ميري اشار الى ان السعر الحالي لحفنة الزعفران هو 55 إلى 56 مليون تومان، والبوشال 70 إلى 71 مليون تومان، وسركل 73 إلى 75 مليون تومان، ونكين 74 إلى 82 مليون تومان.

وبحسب قوله، وبسبب انخفاض العرض الناجم عن انخفاض إنتاج وتخزين الزعفران من قبل المزارعين والتجار في المستودعات، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الزعفران في الأيام الأخيرة من العام بسبب زيادة الطلب في السوق.

وتابع ميري: بحل مشاكل عودة العملة والمعوقات التي يواجهها المصدرون سنحقق قفزة كبيرة في الصادرات العام المقبل.

وقال نائب رئيس المجلس الوطني للزعفران، إن إيران توفر أكثر من 90% من الزعفران في العالم: كل عام يتم تصدير 70-80% من الزعفران المنتج إلى الأسواق المستهدفة ويستخدم الباقي في الاسواق المحلية.

المصدر: وكالة مهر