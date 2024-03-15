واصلت المقاومة الفلسطينية في غزة تصديها للعدو الصهيوني ملحقة به خسائر اضافية ومانعة اياه من تحقيق اهدافه.

كتائب القسام اعلنت تمكن مجاهديها من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 4 جنود تقوم بنقل عدد من العبوات الناسفة إلى داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى وأكد مجاهدوها مقتلهم وتمزقهم إلى أشلاء.

كتائب القسام استهدفت 5 دبابات صهيونية من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى.

سرايا القدس قصفت تجمعات لجنود العدو شرق المنطقة الوسطى بوابل من قذائف الهاون.

في السياق ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية انه في اليوم الـ 160 من الحرب حيث لا يزال المحتجزون في غزة، وعشرات الآلاف من السكان في الشمال والجنوب لا يعرفون متى سيتوقفون عن كونهم لاجئين في بلادهم، فإن الجيش الإسرائيلي منغمس حتى عنقه في مشاكل داخلية تنبع جزئياً من أزمة ثقة حادة بين قمة الجيش والرتب الميدانية.