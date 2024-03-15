منتظرو المساعدات في مرمى الوحشية الصهيونية مجددا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 16:40

منتظرو المساعدات في مرمى الوحشية الصهيونية مجددا

منذ 1 ساعة 15 March، 2024
فلسطين

في غزة ، المجازر الصهيونية تستهدف منتظري المساعدات وتحصد عشرات الشهداء والجرحى.

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