أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الجمعة، حظر الملاحة الصهيونية في المحيط الهندي، وكذلك ضرب سفينة صهيونية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر، وثلاث سفن أمريكية وصهيونية أخرى في المحيط الهندي.

وفي بيان تلاه ناطق القوات المسلحة العميد يحي سريع، خلال المسيرة المليونية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء نصرة لغزة تحت شعار “رمضان اليمن.. طوفان ينتصر لغزة”، قال العميد سريع “تم بعون الله تنفيذ عملية استهداف لسفينة “pacific 01” الإسرائيلية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 3 عمليات ضد 3 سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

وأضاف أن “القوات المسلحة اليمنية استهدفت كذلك مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة محققة أهدافها بنجاح بفضل الله”.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية “البدء في توسيع نطاق عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة به لتشمل المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح”، موضحة أن ذلك “جاء تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد في الانتصار لمظلومية فلسطين واستجابة لنداءات شعبنا وأحرار الأمة”.

وحذرت القوات المسلحة كافة السفن المرتبطة بكيان العدو بعدم المرور من طريق رأس الرجاء الصالح لأنها “ستكون هدفا مشروعا لقواتنا”. وأكدت أنها لن تتوقف عن منع الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي “إلا عند إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا في قطاع غزة”، مشددة على أن عملياتها “تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا”.

الطوفان الشعبي الـ23

وفي أول جمعة من رمضان، وبزخم جماهيري متجدد على الرغم من الحر والعطش، فاض أكبر ميادين صنعاء بالطوفان الشعبي الـ23، تلبية لنداء قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي. وفي دعوته، أمس الخميس، أكد السيد عبد الملك على “أهمية الاستمرار والخروج المليوني الأسبوعي، بزخم موازياً لمستوى العمليات العسكرية، المستهدفة للعدو الإسرائيلي”.

وبارك المحتشدون عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد كيان العدو والسفن المرتبطة به، وردها على العدوان الأمريكي البريطاني على البلاد ، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بتوسيع دائرة استهداف سفن العدو الصهيوني لتصل إلى المحيط الهندي.

المصدر: موقع المسيرة