كتائب القسام تستهدف 5 دبابات صهيونية من نوع “ميركافه” بقذائف “الياسين 105” في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 14:48

كتائب القسام تستهدف 5 دبابات صهيونية من نوع “ميركافه” بقذائف “الياسين 105” في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى

منذ 2 ساعة 15 March، 2024
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