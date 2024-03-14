وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 69 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 11:58
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السيد نصرالله: نحن نقول لنتنياهو حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب ولا يمكنكم القضاء على حماس برغم كل المجازر
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 69 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة
منذ 1 ساعة
14 March، 2024
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وزارة الصحة بغزة
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