إعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في أجواء منطقة إصبع الجليل بعد رصد هدف جوي مشبوه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 11:58

إعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في أجواء منطقة إصبع الجليل بعد رصد هدف جوي مشبوه

منذ 1 ساعة 14 March، 2024
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