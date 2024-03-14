مصادر محلية: إصابة شاب خلال المواجهات المندلعة في محيط حاجز مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 02:54

مصادر محلية: إصابة شاب خلال المواجهات المندلعة في محيط حاجز مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 14 March، 2024
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