وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر خلال الساعات  ‫الـ24 الماضية راح ضحيتها 88 شهيداً و135 مصاباً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 13:12

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر خلال الساعات  ‫الـ24 الماضية راح ضحيتها 88 شهيداً و135 مصاباً

منذ 37 mins 13 March، 2024
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