حركة حماس وكتائب القسام تنعى شهيدها هادي علي محمد مصطفى والذي استشهد في الغارة التي استهدفت سيارة صباح اليوم على طريق الحوش جنوب صور. – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 13:12

حركة حماس وكتائب القسام تنعى شهيدها هادي علي محمد مصطفى والذي استشهد في الغارة التي استهدفت سيارة صباح اليوم على طريق الحوش جنوب صور.

منذ 34 mins 13 March، 2024
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