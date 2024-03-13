حركة حماس وكتائب القسام تنعى شهيدها هادي علي محمد مصطفى والذي استشهد في الغارة التي استهدفت سيارة صباح اليوم على طريق الحوش جنوب صور. – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 13:12
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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 31272 شهيداً و73024 مصاباً
حركة حماس وكتائب القسام تنعى شهيدها هادي علي محمد مصطفى والذي استشهد في الغارة التي استهدفت سيارة صباح اليوم على طريق الحوش جنوب صور.
منذ 34 mins
13 March، 2024
عاجل
حماس
شهيد
غارة على طريق الحوش
هادي علي محمد مصطفى
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