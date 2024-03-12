ماذا قال القضاء اللبناني بعد حادثة الرسوم الداعمة للشذوذ في مدرسة لبنانية ؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 12:28

ماذا قال القضاء اللبناني بعد حادثة الرسوم الداعمة للشذوذ في مدرسة لبنانية ؟

منذ 45 mins 12 March، 2024
الغلاف
لبنان

مجدداً الخطر يداهم المدارس خصوصاً في المنهاج التعليمي حيث وزّعت ورقة على طلاب المدرسة المركزية في جونية أثارت بلبلة كبيرة في صفوف الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتطرق هذة الورقة التي وُزعت الى موضوع الجندرية، حيث ظهر عليها بشكل جلي نماذج لعائلات مكونة من عدة أجناس وفقاً لما تروّج له الشذوذ، في اطار السعي الى ضرب القيم الاجتماعية والثقافية التي يتربى على أساسها الأولاد في لبنان.

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ادارة المدرسة سارعت الى فتح تحقيق في الحادث، وأكدت في بيان نشرته على موقعها الالكتروني انه بعد الإطّلاع على المُستند الموزّع على بعض طلّاب الصف الثاني ابتدائي، وما أثيرَ حولهُ من جَدَل، وضعت إدارة المدرسة يدها على الموضوع بكل تفاصيله و تقوم بإجراء التحقيق اللازم تمهيدًا لإصدار بيان توضيحيّ تُعلِن من خلاله النتائج والإجراءات والتدابير اللازمة.

و بعد إثارة القضية، تحرّك القضاء وطلب القاضي المنفرد الجزائي في قضايا الاحداث في جبل لبنان “جويل أبو حيدر”الاستماع إلى المعنيين في إدارة المدرسة وأفراد الأسرة التعليمية.

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وجاء في القرار القضائي المذكور أن “هذه الدروس المعتمدة تأتي في سياق التحفيز على الشذوذ الجنسي والمخالف للقيم الاخلاقية والتربوية”

المصدر: وكالات

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