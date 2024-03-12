وزارة الصحة في غزة: قصف تجمعات الناس الجياع أصبح روتين يومي يمارسه الاحتلال ويراه المجتمع الدولي على الشاشات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 06:08

وزارة الصحة في غزة: قصف تجمعات الناس الجياع أصبح روتين يومي يمارسه الاحتلال ويراه المجتمع الدولي على الشاشات

منذ 43 mins 12 March، 2024
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