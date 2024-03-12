أدى 35 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح، يوم الاثنين، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 35 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، رغم إجراءات الاحتلال.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات على أبواب المسجد، ومنعت الشبان من الدخول للصلاة فيه، وسمحت لأعمار محددة بالدخول، بينما منعت المبعدين من الوصول إليه.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على أحد الشبان قرب باب الزاهرة، قبل اعتقاله، كما اعتقلت حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني من القدس القديمة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.

وتزامناً مع أداء الصلاة، اعتلت شرطة الاحتلال سطح قبة الصخرة، فيما منعت الناشط محمد أبو الحمص المبعد عن الأقصى، من أداء الصلاة عند باب حطة.

المصدر: وكالة يونيوز