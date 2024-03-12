هاجمت المقاومة الاسلامية في العراق مساء يوم الاثنين، مطار بن غوريون في عمق كيان الاحتلال، بواسطة الطيران المسيّر، وذلك في اطار ردّها على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية بثّت مشاهد لعملية اطلاق طائرات مسيّرة باتجاه مطار بن غوريون في تل أبيب، في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية، أنّ ” مجاهديها استهدفوا مساء اليوم الاثنين الموافق 11 – 3 – 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، مطار بن غوريون في عمق الكيان الغاصب”.

وأكّدت المقاومة الاسلامية في بيانها، استمرارها في دكّ معاقل الأعداء ، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة للأهل في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”.

المصدر: موقع المنار