العميد يحيى سريع: نؤكد الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 04:32

العميد يحيى سريع: نؤكد الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة

منذ 1 ساعة 12 March، 2024
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