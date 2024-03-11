العناوين

صحيفة الأخبار

ـ رمضان غزّة: لا هدنة

ـ رحلة الجوع والموت بين الشمال والجنوب: إسرائيل تستعدّ لاحتلال طويل

ـ قائد في المقاومة لـ«الأخبار»: استعدنا زمام المبادرة شمالاً

ـ صنعاء تدشّن معركة رمضان: بروفة لآتٍ «أعظم»

صحيفة البناء

ـ نتنياهو لـ «بوليتيكو»: معركة رفح مقبلة وإعادة مهجّري الشمال بالسياسة أو القوة

ـ سجال التجنيد تحوّل أزمة كبرى.. وحاخام السفارديم: التجنيد يعني الهجرة

ـ هنية: أبدينا كل المرونة لاتفاق يُنهي الحرب ويسحب الاحتلال ويفكّ الحصار

صحيفة الجمهورية

ـ بري ولودريان لتفعيل الحوار والتوافق

ـ الراعي: ننظر بإيجابيّة إلى مبادرة «الإعتدال» ومساعي «الخماسية»

ـ واشنطن: الساحل اللبناني ضمن استراتيجيتنا

ـ مِن وحدة ساحات المُمانعة إلى وحدة ساحات المعارضة

صحيفة اللواء

ـ برّي يستجمع «الخيوط الرئاسية».. و لودريان يسأل عن «إمكان حدوث خرق»

ـ مفتي الجمهورية لتدارك الخطر بانتخاب الرئيس.. ومصير المواجهة في الجنوب في إطلالة لنصر الله

ـ رمضان غزّة: صمود بوجه الحرب وتقنين التجويع

ـ “حماس” تُحمّل الاحتلال مسؤولية إفشال المفاوضات.. وحصر قرار المواجهة في المسجد الأقصى بيد نتنياهو

صحيفة الديار

ـ غزة تحت وطأة القصف والجوع في رمضان… لا مُؤشرات لهدنة قريبة

ـ تصاعد المواجهات على الجبهة الجنوبيّة… و11 عمليّة تنفذها المقاومة ضدّ العدو

ـ «الكابيتال كونترول» لن يُبصر النور… نظرة الحكومة مُختلفة!

صحيفة النهار

ـ رمضان بلا هدنة والجنوب فريسة التصعيد المفتوح

ـ استغراب لإخفاء السلطة مهمة نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية في مكافحة تمويل “حماس”

ـ “كتلة الاعتدال” حظيت بجرعة تنشيط بعد زيارة عين التينة في انتظار موقف “حزب الله”

الأسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

توقعت مصادر في قوى المقاومة أن يكون شهر رمضان شهر تصعيد من جانب المقاومة في الشارع وميادين القتال، حيث هناك تفاؤل بخروج الشارع العربي والإسلامي في الأوطان والمهاجر وقرار بتصعيد العمل على جبهات اليمن ولبنان والضفة الغربية، إضافة لتفعيل المقاومة العراقية استهدافاتها في عمق كيان الاحتلال. وقالت المصادر إن محاولة الهروب من استحقاق رمضان بهدنة مؤقتة فشلت وإن على الأميركي والإسرائيلي دفع ثمن التعنت والمكابرة في الميدان.

ـ خفايا

قالت مصادر من وسطاء التفاوض حول غزة إن المواقف تبلورت عند حدود واضحة تجعل الطريق مقفلاً أمام التوصل لاتفاق قريب، خصوصاً لجهة التمسك الأميركي الإسرائيلي بمفهوم يقوم على الدعوة لهدنة تتضمّن تبادل أسرى وإدخال مساعدات تشبه الهدنة السابقة؛ وتمسُّك المقاومة برفض أي تبادل أسرى ضمن أي اتفاق لا يرتبط بإنهاء الحرب وفك الحصار وعودة النازحين وانسحاب قوات الاحتلال. والقضية العالقة هي بين من يسعى لتحرير الأسرى دون التفاوض على الحرب أميركياً وإسرائيلياً، وإدراك فلسطينيّ لمكانة الأسرى في فرض إنهاء الحرب وتداعياتها.

صحيفة الجمهورية

ـ يستغرب سفير عربي التصويب المتواصل على عمل لجنة ديبلوماسية.

ـ توقّفت أوساط عند أبعاد تأييد مبادرة محلية من قبل لجنة خماسية وهيئة روحية.

ـ قال موفد دولي انّ اقتراحات الحلول تبقى حبراً على ورق ما لم تتوقّف الحرب.

صحيفة اللواء

ـ همس

بقي أحد مساعدي الوسيط الأميركي هوكشتاين في بيروت 48 ساعة بإنتظار وصول الرد الإسرائيلي على مقترحات التهدئة الأميركية، لإبلاغه إلى الجانب اللبناني، وغادر بعد تلقِّيه إشارات سلبية من تل أبيب!

ـ غمز

تعرِّض وزير ناشط لإنتقادات لاذعة من فريقه السياسي لإتخاذه موقفاً غير متوافق مع توجهات مرجعيته الحزبية!

ـ لغز

تتعارض الإجتهادات القانونية حول مصير الموازنة بعد تعرُّضها للقرار المبدئي في الطعن ببعض موادها من المجلس الدستوري، والإتجاه الغالب إعتبارها مجمدة التنفيذ حتى صدور القرار النهائي عن المجلس المذكور!

صحيفة النهار

ـ اجتماع في مجلس النواب مع وفد من وزارة الخزانة الأميركية… بعيداً عن الإعلام

عقد اجتماع في مجلس النواب مع وفد من وزارة الخزانة الأميركية بعيداً من الإعلام، ضم الى رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان النواب فؤاد مخزومي،غسان حاصباني وغادة أيوب. كما اجتمع الوفد بحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في مكتبه.

ـ غياب لقاءات الأحزاب لدى كل الأفرقاء

تغيب لقاءات الأحزاب لدى كل الأفرقاء في البلد من الممانعة الى المعارضة والسياديين ربطاً بحالة الانقسام السياسي وعدم تقارب وجهات النظر في ما بينها حيال أكثر من ملف.

ـ لم تسجل حجوزات مقبولة لإجازات عيد الفطر!

يلاحظ أنّه لم تسجل حجوزات مقبولة لإجازات عيد الفطر من قبل اللبنانيين المنتشرين في الخليج ودول أخرى خوفاً من أي حدث أمني.

ـ ورقة وزعها أحد اساتذة المركزية في جونية تثير ضجة كبيرة

اثارت الورقة التي وزعها أحد اساتذة المركزية في جونية حول اشكال العائلات وامكان ان تكون مؤلفة من ذكرين او انثيين مع اولاد ضجة كبيرة لدى العائلات ما دفع ادارة المدرسة الى اعتبار العمل حدثاً فردياً على ان تصدر بيان توضيح بالاجراءات اليوم وفي غياب تام لوزارة التربية.

ـ تباري في التنبؤ بموعد الحرب الاسرائيلية على لبنان

يتبارى عدد من السياسيين والمحللين بالتنبؤ بموعد الحرب الاسرائيلية على لبنان بما يوحي بوجود تواصل مع قيادات تمسك بالقرار سواء في واشنطن او تل ابيب

المصدر: صحف