بايدن لقناة إم إس إن بي سي: لن أتخلى أبدا عن “إسرائيل” ولن أقطع إمدادها بالأسلحة للدفاع عن نفسها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 03:04

بايدن لقناة إم إس إن بي سي: لن أتخلى أبدا عن “إسرائيل” ولن أقطع إمدادها بالأسلحة للدفاع عن نفسها

منذ 25 mins 10 March، 2024
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