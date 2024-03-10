تصدّت شرطة الاحتلال الاسرائيلي بالقوّة، للمظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو، التي شهدتها “تل ابيب” والقدس المحتلة، مساء اليوم السبت.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، عددا كبيرا من المتظاهرين خلال مشاركتهم في احتجاجات وسط تل أبيب، للمطالبة بالإطاحة بحكومة نتنياهو، وعقد صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة حماس، تعيدهم أحياء الى عائلاتهم.

وجرت المواجهات في شارع أيالون الحيوي مقابل وزارة الحرب في تل أبيب، بعد أن اقدم المتظاهرون على اغلاقه، واستخدمت الشرطة القوة وخراطيم المياه ضدهم، كما انتشرت أعداد كبيرة من الشرطة في عدة طرق حيوية وسط “تل أبيب”، لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات.

وشهدت ساحة “معهد وايزمان في رحوفوت جنوب تل أبيب” تجمعا حاشدا للمحتجين مساء السبت، حاملين لافتات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

كما شهدت مدينة القدس المحتلة مظاهرات أمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتكررت المظاهرات في مدينة قيسارية جنوب حيفا، في الداخل المحتل.

ويتظاهر آلاف المستوطنين الصهاينة اسبوعياً ، في “تل أبيب” والقدس المحتلة، مطالبين بالاسراع في اتفاق يعيد الاسرى أحياء، و إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

المصدر: وكالة يونيوز