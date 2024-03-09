البنتاغون: مقتل 3 عسكريين أمريكيين إثر تحطم مروحية تابعة للحرس الوطني بولاية تكساس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2024 - 05:30

البنتاغون: مقتل 3 عسكريين أمريكيين إثر تحطم مروحية تابعة للحرس الوطني بولاية تكساس

منذ 17 mins 9 March، 2024
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