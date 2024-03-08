واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي السياق،أعلن إعلام العدو عن سقوط عدة صواريخ في منطقة شتولا بالجليل الغربي.

واعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدافها ‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية. ‌‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 01:55 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 08-03-2024 ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية. ‌‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 08-03-2024 م

27 شعبان 1445 هـ

المقاومة تزف ثلة من الشهداء

زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هادي محمود حجازي “حيدر” مواليد عام 2004 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

وهذا نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هادي محمود حجازي “حيدر” مواليد عام 2004 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

كما زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد فضل عباس كعور “جواد” مواليد عام 2003 من بلدة بليدا والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

وهذا نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد فضل عباس كعور “جواد” مواليد عام 2003 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

وزفت المقاومة الشهيد المجاهد علي أمين مرجي “فلاح” مواليد عام 1974 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

وهذا نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أمين مرجي “فلاح” مواليد عام 1974 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وفي الإعتداءات ، افاد مراسلنا في الجنوب أن”الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ بلدة برعشيت، وان القصف المدفعي استهدف أطراف بلدة حولا الجنوبية والأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل .

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية