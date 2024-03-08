قبل أيام قليلة، أخرجت شبكة cnn الأميركية تقريراً استخباراتياً ينقل عن مسؤولين أميركيين “قلقلهم” من تحضير الإحتلال لعملية توغل بري داخل الأراضي اللبنانية في غضون أشهر مقبلة في حال فشلت الجهود الديبلوماسية، في إبعاد المقاومة عن الحدود الملاصقة للأراضي الفلسطينية المحتلة. تقرير سرعان ما لاقى أصداء في المنصات العربية المطبّعة التي أخذت على عاتقها بالترويج له. التهديد بالتوغل أو الإجتياح البري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية لم يكن إعلامياً بالأمر الجديد، فقد سبق هذه التقارير ما يمكن أن نسميه ب”التحشيدات الإعلامية” بعيد وقت قليل من عملية “طوفان الأقصى”، أظهر وقتها فيها الإحتلال نيته الدخول في حرب مع لبنان تزامناً مع تلك الدائرة في غزة، بهدف القضاء على المقاومة كما صرّح.

للمزيد من التفاصيل مع الزميلة زينب حاوي:

المصدر: موقع المنار