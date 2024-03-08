أكد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان أن نشر قوات “الناتو” في أوكرانيا من شأنه أن يثير حربا نووية بين روسيا والحلف.

وقال دو فيلبان لقناة LCI التلفزيونية “نشر قوات برية لحلف “الناتو” في أوكرانيا يشكل خطرا غير مقبول بالنسبة للقوى التي تتحمل المسؤولية عن ذلك”.

واعتبر أن الخطر الحقيقي للتصعيد النووي يأتي من إرسال جنود الجيش الفرنسي للمشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وأشار إلى أن إرسال أفراد طبيين ومستشارين ومتخصصين لن يؤدي إلى تصعيد فوري.

وقال الخبير السياسي الهنغاري ديوردي نوغرادي، في وقت سابق إن روسيا ليس لديها أي جدوى أو سبب لمهاجمة أوروبا، لأن أي صراع مسلح سيؤدي حتما إلى حرب عالمية ثالثة.

وفي نهاية الشهر الماضي قال ماكرون إنه خلال اجتماع في باريس، ناقشت خلاله حوالي 20 دولة غربية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وأثيرت مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه لا ينبغي “استبعاد” إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية