دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 07-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 12:20 إستهداف مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة 15:30 تنفيذ هجوم جوي ‌‏بمسيرتين إنقضاضيّتين على ثكنة معاليه غولان. ‏

3- الساعة 16:30 ‌‏إستهداف أماكن تموضع جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، وإصابته إصابة مباشرة وإصابة أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح. ‏

4- الساعة 16:50 إستهداف ‌‌‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة. ‏

5- الساعة 17:00 إستهداف ‌‌‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‌‏مباشرة. ‏

– القطاع الغربي:

1- الساعة 11:00 إستهداف مقرٍّ مستحدثٍ لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 14:50 ‌‌‎قصف مستوطنة عفدون بصواريخ الكاتيوشا كردٍّ على ‌‏‌‌‏إعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا على بلدة الضهيرة ‏واستشهاد مواطن.

3- الساعة 20:30 تنفيذ هجوم جوي بمسيرتين إنقضاضيّتين على تموضعٍ لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع ‏الكرنتينا وأصابت أهدافها بدقة.‌‏

المصدر: موقع المنار