دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 07-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 12:20 إستهداف مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.
2- الساعة 15:30 تنفيذ هجوم جوي بمسيرتين إنقضاضيّتين على ثكنة معاليه غولان.
3- الساعة 16:30 إستهداف أماكن تموضع جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، وإصابته إصابة مباشرة وإصابة أفرادها بين قتيل وجريح.
4- الساعة 16:50 إستهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 17:00 إستهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 11:00 إستهداف مقرٍّ مستحدثٍ لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 14:50 قصف مستوطنة عفدون بصواريخ الكاتيوشا كردٍّ على إعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا على بلدة الضهيرة واستشهاد مواطن.
3- الساعة 20:30 تنفيذ هجوم جوي بمسيرتين إنقضاضيّتين على تموضعٍ لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع الكرنتينا وأصابت أهدافها بدقة.
المصدر: موقع المنار