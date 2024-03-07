في مستوطنات الشمال.. انتقادات متواصلة لحكومة وجيش العدو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 7 2024 - 20:36

في مستوطنات الشمال.. انتقادات متواصلة لحكومة وجيش العدو

منذ 24 mins 7 March، 2024
عربي وإقليمي - كيان العدو
في مستوطنات الشمال ، انتقادات بالجملة للحكومة والجيش في كيان الاحتلال.

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة