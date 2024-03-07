أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن ثقته المطلقة بإعادة توحد الشعبين الروسي والأوكراني تحت مظلة روحية موحدة مهما طال الزمن.

وأضاف الرئيس في كلمة ألقاها أمام المشاركين في مهرجان الشباب العالمي: “إعادة توحيد الروس والأوكرانيين على المستوى الروحي سيحدث عاجلا أم آجلا وهذا أمر لا مفر منه، ولتحقيق ذلك من الضروري القضاء على جميع مظاهر القومية والتطرف الراديكالي المثيرة للاشمئزاز”.

وأشار بوتين إلى أنه من أجل إعادة التوحيد بين الشعبين من الضروري القضاء على جميع المظاهر المتطرفة المعارضة لهذا الأمر.

وشدد على أن العائق الوحيد أمام هذا التوحد هو مظاهر القومية الراديكالية المقيتة التي تسمم حياة العديد من الشعوب، بما فيها أوكرانيا.

ويقام مهرجان الشباب العالمي في إقليم سيريوس الفيدرالي في الفترة من 1 مارس إلى 7 مارس 2024، ويشارك فيه 20 ألف من الشباب في مجالات التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام وغيرها، من بينهم 10 آلاف مشارك أجنبي.

وفي الفترة من 10 إلى 17 مارس، بحسب خطط البرنامج الإقليمي للمهرجان، سيسافر ألفا مشارك أجنبي أعربوا عن هذه الرغبة إلى 30 مدينة في روسيا للتعرف على التراث الثقافي والتراث التاريخي والتنوع الوطني والطبيعة الفريدة لروسيا الاتحادية.

المصدر: روسيا اليوم