17 شهيدا وعدد من المفقودين في غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 7 2024 - 00:42

17 شهيدا وعدد من المفقودين في غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة

منذ 19 mins 7 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة