إعلام العدو: حدث صعب في قطاع غزة وإخلاء جنود “اسرائليين” مصابين إلى المستشفيات بالطائرات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 6 2024 - 12:22

إعلام العدو: حدث صعب في قطاع غزة وإخلاء جنود “اسرائليين” مصابين إلى المستشفيات بالطائرات

منذ 18 mins 6 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة