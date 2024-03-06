وزارة الصحة بغزة: نطالب المجتمع الدولي باستخدام كافة  ‫أدوات الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي فوراً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 12:22

وزارة الصحة بغزة: نطالب المجتمع الدولي باستخدام كافة  ‫أدوات الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي فوراً

منذ 32 mins 6 March، 2024
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