‫وزارة الصحة بغزة: المجاعة في شمال غزة وصلت إلى مستويات  ‫قاتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 12:20

‫وزارة الصحة بغزة: المجاعة في شمال غزة وصلت إلى مستويات  ‫قاتلة

منذ 49 mins 6 March، 2024
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