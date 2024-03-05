رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه “لدينا فرصة للتوصل إلى لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة”، مشيراً إلى أن “وقف إطلاق النار من شأنه زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وخلال لقائه نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال بلينكين إنه “بالنسبة إلى الولايات المتحدة- شريك أساسي وممتنون لهذه الشراكة”.

من جهته، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وصف الوضع في قطاع غزة وفي المنطقة بأنه “غير مسبوق”، وأن “الفوضى تتوسع وتعم كل مكان في غزة والبحر الأحمر وسوريا”.

وأوضح أن بلاده “تود أن يتم تحرير كل الرهائن في قطاع غزة وإيصال المساعدات للمدنيين”، لافتاً إلى أن “الولايات المتحدة حليف لقطر وعلاقتنا تشمل العديد من المجالات”.

المصدر: مواقع إخبارية