رأى الامام السيد علي الخامنئي أن “الشعب الإيراني أدّى واجبه الاجتماعي والحضاري بمشاركته في الانتخابات”.

وبمناسبة حلول أسبوع “الموارد الطبيعية” وتزامناً مع اليوم الوطني للتشجير في إيران المصادف اليوم الثلاثاء، قال الامام الخامنئي إنه “منذ حوالي العام حاول أعداء الجمهورية الإسلامية وشعبها من جميع أنحاء العالم ثني الشعب عن الانتخابات وجعل الانتخابات باهتة، لكن الشعب الايراني واجه مخطط الأعداء هذا بخطوة ملحمية عظيمة وجهادية”.

من جهة ثانية، أشار الإمام الخامنئي إلى الفيضانات التي شهدتها الأجزاء الجنوبية من محافظة سيستان وبلوشستان، مؤكداً ضرورة “استمرار المساعدات والإغاثة التي تقدمها القطاعات الحكومية وغير الحكومية وكل من لديه القدرة للدخول إلى المنطقة لتقديم العون والمساعدة”.

وفي إشارة إلى التضامن والتعاطف مع الشعب الفلسطيني المناضل، أوضح سماحته أنه “قام اليوم بزراعة شجرة زيتون كعمل رمزي وهو في الواقع لنوجه تحية اكبار واجلال للشعب الفلسطيني”، مضيفاً “نقول لهم بإننا نتذكرهم دائما حتى في غرس الأشجار”.

المصدر: ارنا