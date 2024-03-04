غارة للطيران الحربي الصهيوني على بلدة صديقين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 22:54

غارة للطيران الحربي الصهيوني على بلدة صديقين

منذ 39 mins 4 March، 2024
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