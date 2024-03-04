استهداف حافلة للمستوطنيين عند انسحابها من منطقة الباذان من قبل كتيبة مخيم الفارعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 05:20

استهداف حافلة للمستوطنيين عند انسحابها من منطقة الباذان من قبل كتيبة مخيم الفارعة

منذ 19 mins 4 March، 2024
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